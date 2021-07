O último classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América foi definido nesta quinta-feira, 22.

ogando no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional recebeu o Olímpia, em partida válida pela volta das oitavas.

Depois de ficar no zero na ida, o resultado se repetiu no tempo regulamentar. Nas cobranças de pênaltis, Galhardo errou, e o Inter deu adeus ao torneio.