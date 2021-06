Nota de esclarecimento à população sobre Estação de Tratamento de Efluentes-ETE

A Prefeitura de Guamaré vem, através de nota oficial, esclarecer aos cidadãos, que segue empenhada em todas as questões ligadas a preservação do meio ambiente, por entender de vivemos em uma das cidades mais ricas em belezas naturais do estado do Rio Grande do Norte.

Ao contrário do que foi divulgado, a Estação de Tratamento de Esgoto-ETE, trata os efluentes domésticos coletados no município. O fato é que a ETE municipal, é uma das mais modernas instaladas no Estado. Conta com biodigestores, tanque de adensamento de lodo, filtro-prensa e tanque de contato de desinfecção.

A ETE Guamaré foi projetada para atingir um nível de eficiência de 85% de remoção de nutrientes e carga orgânica, destacando-se das unidades padrão, mais comumente utilizadas no estado, que atingem um nível médio de eficiência de 40%. Ou seja, o município conta com um dos mais eficientes tratamentos de efluentes no RN.

Entretanto, assim como toda indústria, unidade de processamento ou unidade de tratamento, seja de esgoto, água ou resíduos, existem pontos a serem melhorados constantemente. Mesmo assim, a qualidade do efluente, no final do tratamento, é muito superior à média.

A Prefeitura de Guamaré segue empenhada na melhoria contínua das operações necessárias ao bom funcionamento da ETE, e para isso, exigiu modificações no quadro de funcionários, que gerou insatisfações e repercussões infundadas em redes sociais.

Vale salientar que a manobra operacional realizada e divulgada em vídeos, foi feita por um ex-funcionário com o intuito deliberado de prejudicar a imagem da gestão do município. Tal operação, a qual consideramos sabotagem, foi um ato criminoso, não faz parte da operação habitual da ETE e será apurada e os possíveis culpados serão denunciados.

Informamos ainda que a estação está aberta a visita, desde que previamente agendadas junto à Secretaria de Obras e a mesma será realizada com o devido acompanhamento técnico.

A perfeita e segura operacionalização da nova estação de tratamento, o qual toda a equipe está empenhada em estabelecer, vai possibilitar brevemente ao município a desativação total da antiga ETE (antiga estação do conjunto Vila Maria) e consequentemente, a sua demolição, que é uma reivindicação antiga dos moradores daquele bairro.

Ressaltamos que a atual gestão em seu curto período de tempo, com aproximadamente cinco meses, tem sido diligente em aperfeiçoar de forma técnica e responsável tudo que se refere as questões ligadas ao saneamento básico do município, diante da preocupação constante com a saúde pública dos munícipes.

Prefeitura de Guamaré

Secretaria Municipal de Obras

Guamaré, 04 de junho de 2021

(Visited 40 times, 40 visits today)