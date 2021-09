Nota de esclarecimento-Leite Potiguar

A Secretaria de Assistência social do município de Guamaré vem a público prestar esclarecimentos sobre o desabastecimento de leite do Programa do Leite Potiguar (PLP).

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social firmou o “Termo de cooperação” com a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social – SETHAS para adesão ao Programa do Leite Potiguar.

O município se compromete em disponibilizar um espaço para distribuição do leite. A seleção das famílias beneficiadas é total responsabilidade do governo do estado.

Por fim, informamos que estamos há três semanas sem receber o leite do fornecedor responsável pela distribuição. O Governo do Estado, através da SETHAS, tem tentado resolver a situação junto ao laticínio para retomar o abastecimento do município o mais breve possível.

Agradecemos a compreensão de todos os usuários.

Guamaré (RN), 16 de setembro de 2021