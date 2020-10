Nota de Esclarecimento: Vereador Carlos Câmara emite nota sobre notícia falsa nas redes sociais

É preciso ter muita cautela com divulgação de fatos nas redes sociais e grupos de whats app.

Antes de dar o furo e publicar na rede, é preciso checar as informações sob-risco de prestar um desserviço à opinião pública com notícias que não condiz com a realidade.

Foi o aconteceu com o vereador Carlos Câmara (MDB), alguém do mundo dos vivos espalhou indevidamente nas redes sociais que o mesmo estava com Covid fato que não é verdade.

Carlos está bem com sua família, gozando de perfeita saúde, e se cuidando deste inimigo invisível.

Para que não fique nenhuma duvida aos amigos e militantes, a assessoria do vereador Carlos Câmara, publicou em suas redes sociais uma nota a população.

Eis a nota:

Em virtude de vários comentários em redes sociais noticiarem erroneamente que o Vereador Carlos Câmara estaria acometido pelo vírus Covid-19. Fez-se necessário vim esclarecer que a informação não procede, não reflete com a verdade.

Tanto o vereador e sua família não foram acometidos por esse vírus, que vem infelizmente ceifando vidas e sonhos.

Por esse livramento, motivo mais que suficiente, agradece e pedi à Deus que proteja todos os dias as famílias guamareenses.

Sendo assim, neste momento o vereador Carlos Câmara e família agradece a preocupação e carinho.

Assessoria, vereador Carlos Câmara

