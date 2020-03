Nota de falecimento e pesar pela morte do pai do Vereador Carlos Câmara

A Câmara de Guamaré comunica com pesar, o falecimento do senhor Manoel Vieira da Câmara, mais conhecido como Seu Manezinho, aos 83 anos de idade, pai do vereador Carlos Câmara.

O óbito ocorreu no final da manhã desta terça-feira (10/03).

Através da sua Mesa Diretora e dos demais vereadores e funcionários, a Câmara manifesta sentimentos de pêsames e solidariedade ao vereador, aos demais familiares e amigos.

O velório acontece na residência da família, na Fazenda Santa Isabel, na comunidade Umarizeiro, até às 07h da manhã dessa quarta-feira, 11, quando haverá o translado do corpo para a Igreja Nossa Senhora da Conceição, onde será celebrada a missa de corpo presente.

O sepultamento acontece às 09 horas, no Cemitério São João Batista, logo após a missa.

Guamaré, 10 de março de 2020.

(Visited 16 times, 21 visits today)

SEMAS promove aula inaugural do projeto “Viver Melhor: Escola do Amanhã“ Comunicado: Adiamento de audiência pública