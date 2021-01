Nota de Pesar: Faleceu Antônia Brito

Este espaço registra com pesar o falecimento hoje (04), de Antônia Brito, mas conhecida como Dona Tonha, aos 91 anos de idade. Mãe da comerciante Dona Kalota.

Com a idade avançada e com problemas de saúde que merecia cuidados, hoje ela não resistiu, e partiu mais cedo para perto do pai celeste.

A matriarca da família Brito deixa uma família, filhos, netos, bis netos, e muitos amigos conquistados ao longo dos anos.

Dona Tonha foi um exemplo de fortaleza, de fé e de humildade.

A cidade sente a dor da notícia de sua partida, de uma mulher que deixou um legado registrado nos corações do povo guamareense.

