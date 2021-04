Nota de Pesar: Faleceu Dona Zumira vitima da Covid-19

Este espaço registra com pesar o falecimento de Zumira Maria da Silva, mas conhecida como Dona Zumira, aos 96 anos de idade. Sogra de José Reginaldo, mas conhecido por Dedé de Hélia.

Ela estava na UTI do Hospital Manoel Lucas de Miranda, se tratando da doença que afeta milhões pessoas no mundo inteiro, e no inicio da noite de hoje (19) ela não resistiu e partiu para perto do pai celeste.

Dona Zumira deixa uma família, filhos, netos, bis netos, e muitos amigos conquistados ao longo dos anos. Uma mulher que foi um exemplo de fortaleza e fé.

Ela deixa um legado registrado nos corações daqueles que conviveu em seu tempo. A comunidade de Baixa do Meio onde residia com sua família sente a dor de sua partida.

O corpo está sendo sepultado neste exato momento no cemitério do distrito de Baixa do Meio, obedecendo aos critérios determinado pelo Ministério da Saúde através da Nota Técnica de Manejo de corpos no contexto do novo coronavírus.

Que Deus a tenha em um bom lugar e conforte toda família!

