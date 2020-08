Nota de Pesar: Faleceu o ex-vereador Claudionor Vieira, Pai do vereador Edinor Albuquerque

Este espaço registra com pesar o falecimento de Claudionor Vieira de Melo, mas conhecido como Seu Nô, aos 78 anos de idade.

Ele faleceu de morte natural em sua residência na comunidade de Baixa do Meio.

Seu Nô é pai do vereador Edinor Albuquerque.

Hoje pela madrugada ele partiu mais cedo para perto do pai celeste, deixando uma família, filhos, netos e muitos amigos conquistados ao longo dos anos.

Guamaré sente a dor da notícia de sua partida, de um homem que deixou um legado de vida e de espirito público registrado nos corações do povo guamareense.

Quem teve o privilégio de conviver com este ser humano tão alegre e amigo foi presenteado. O corpo está sendo velado no centro de velório de Baixa do Meio, e o seu sepultamento será às 11 horas no cemitério São João Batista em Guamaré.

