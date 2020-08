“Guamaré perde um dos três valentes mosqueteiros”. Disse Hélio

O ex-prefeito de Guamaré, Hélio Miranda, emitiu nota de pesar pela morte de Claudionor Vieira de Melo, mas conhecido por Seu Nô, pai do vereador Edinor Albuquerque, que partiu na madrugada de hoje. A cidade acordou consternada com a notícia da sua partida para mais perto do pai celestial.

Ao expressar suas condolências, Hélio lamenta pela perda de um grande amigo, exemplo de pai, avó, cidadão e um homem público, reconhecido pela sua trajetória de vida, dedicado à vida pública, sendo um representante do povo na Câmara Municipal.

Em seu primeiro mandato, Hélio fez oposição ao governo junto com os vereadores Seu Nô e Carlos Câmara, na Câmara Municipal. Mesmo eles sendo minoria no parlamento, fizeram história ficando conhecidos na época no cenário politico como os três mosqueteiros.

Em seu instragran, Hélio emitiu nota de pesar ao um homem público que ficará na memória de todos, como sinônimo de honra, honestidade e integridade.

Eis a nota:

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, pela perda deste amigo, deste irmão, que deixou um grande legado sempre prezando pela lealdade e respeito.

Pedimos a Deus que conforte todos os seus familiares e o dê a ele o merecido repouso. Guamaré perdeu um filho ilustre, uma pessoa de bem e um cidadão e político notável, uma reserva moral em nossa cidade.

Um homem que amava a família e os amigos, ao longo de sua vida, Seu Nô escreveu seu nome com letras douradas na história do município, dedicando a maior parte de sua vida representante do povo na Câmara Municipal.

Claudionor Vieira será sempre um exemplo de honestidade, humildade e espírito público. Foi representante do povo na câmara por cinco Legislaturas, e assumiu por duas vezes a presidente do legislativo.

Convivi com um amigo e homem público que se doou em vida pelo bem comum, sendo exemplo de dignidade, honestidade, ética e espírito público. Que Deus conforte a todos os familiares!

