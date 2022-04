Nota de Pesar: Guamaré perde um filho ilustre, Luciano de Princesa

O Blog Guamaré em Dia lamenta profundamente a perda de um filho ilustre notável, um homem trabalhador, de família e de muitos amigos.

Luciano Cláudio Câmara de Seixas (34 anos de idade), mais conhecido por Luciano, nos deixou na tarde de hoje vitima de um infarto.

Ele se sentiu mal no sitio do pai do ex-prefeito Dedé Câmara.

Ainda tentaram reanimá-lo, e chegou a ser socorrido ao Hospital Manoel Lucas de Miranda, onde não resistiu e partiu para mais perto do Pai Celeste.

Nas redes sociais e grupos de WhatsApp o lamento dos amigos é enorme pela perda irreparável.

Luciano é filho de Princesa e Josemar, sobrinho do vereador Carlos Câmara, e do ex-prefeito Dedé Câmara.

Quem teve o privilégio de conviver com esse jovem forte, trabalhador, amigo e generoso foi presenteado.

Meus sentimentos à toda família enlutada!

Que Deus dê a ele um bom lugar!