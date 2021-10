Nota de Pesar: Guamaré perde um homem notável, um amigo do povo!

O Blog Guamaré em Dia lamenta profundamente a perda de um homem notável, um amigo do povo.

Vaquinho, como era mais conhecido, nos deixou na manhã de hoje vitima de um infarto.

Ele se sentiu mal, e ainda chegou a ser socorrido ao Hospital Manoel Lucas de Miranda, onde não resistiu e partiu para mais perto do Pai Celeste.

Nas redes sociais e grupos de whatsapp, ele sempre foi destaque, era o primeiro a abrir um debate, e o ultimo a sair.

Sempre com seu jeito simples e extrovertido de falar, Vaquinho era querido pelo um montão de amigos que ele mesmo conquistou com sua simplicidade.

Quem teve o privilégio de conviver com esse homem forte, amigo e generoso foi presenteado.

Um homem que amava a família, seus irmãos e os amigos como ninguém.

Vaquinho era torcedor do Flamengo, não perdia um jogo, e gostava de assistir junto com os amigos Flamenguistas.

Ele escreveu seu nome com letras douradas no coração de muita gente, inclusive no meu.

Meus sentimentos à toda família enlutada!

Que Deus a dê a ele um bom lugar!