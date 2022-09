Nota de Pesar: Guamaré perde uma filha ilustre, Jenicleide Brasão

O Blog Guamaré em Dia lamenta profundamente a perda de uma filha ilustre e notável.

Uma mulher inteligente, trabalhadora, professora, de família e de muitos amigos.

Jenicleide da Silva Brasão, mais conhecido por Jenicleide, ela nos deixou na manhã deste domingo (11).

Ela tinha passado há alguns meses por uma cirurgia para tratar de um problema de saúde, e estava se recuperando em casa.

Hoje se sentiu mal e ainda tentaram reanimá-la sem êxito, ela não resistiu e partiu para mais perto do Pai Celeste. Nas redes sociais e grupos de WhatsApp o lamento dos amigos e dos professores é enorme pela perda irreparável da amiga e da professora.

Ela deixa um filho, Miguel Brasão, um herdeiro formado, era um dos sonhos dela, e isto ela alcançou em vida. Quem teve o privilégio de conviver com essa mulher forte, trabalhadora, amiga e generosa, foi presenteado.

Carregou no peito o nome da família Brasão com muito orgulho, uma mulher que nunca fugiu de seus princípios e de suas origens. Jenicleide nos deixa o exemplo de educadora, mãe, amiga, e mulher forte, que sempre lutou por uma educação de qualidade no município de Guamaré.

Meus sentimentos à toda família enlutada!

Que Deus dê a ela um bom lugar!