Nota de Pesar pelo o falecimento do servidor público Valdécio vitima da Covid-19

O Blog Guamaré em Dia lamenta profundamente a perda do servidor público Valdécio Azevedo de Moura, (51 anos) mas conhecido por Décio de Raimundo Moura. Ele prestava seus serviços a Prefeitura de Guamaré, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, na função de motorista do caminhão do PAC.

Décio estava Internado no Hospital Manoel Lucas de Miranda, se tratando da doença que afeta milhões pessoas no mundo inteiro, e no final da tarde desta quarta-feira (28), não resistiu e partiu para a morada eterna.

A secretaria de agricultura sente a perda de um grande servidor público, um profissional de primeira, responsável, dedicado, um grande amigo, querido e amado por todos. Décio é irmão do mecânico e motorista Marcos Moura.

Ele deixa esposa, filhos, netos e muitos amigos conquistados ao longo dos anos. Que Deus o receba de braços abertos na morava eterna, a todos os amigos e Familiares do querido Décio nossas condolências e pêsames.

(Visited 53 times, 53 visits today)