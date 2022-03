NOTA DE RETRATAÇÃO

O Blog Guamaré em Dia, vem a público promover retratação em razão do ERRO formulado com a republicação da matéria exposta no dia 17 de dezembro de 2019, intitulada: “Macau: Vereador Kekel informa que a prima do prefeito é laranja usada para lavagem de dinheiro público”.

A republicação foi extraída de outro canal de informativo, que repercutiu as falas do parlamentar macauense no gozo de sua imunidade material, prevista no art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal.

Em pese não conter a republicação qualquer manifestação, impressão, juízo crítico ou reedição pelo Blog Guamaré em Dia, que preservou os exatos informes propalados pela fonte jornalística dentro do exercício e limites da liberdade de imprensa.

Não se obsta a promover o reconhecimento ao ERRO com a republicação da citada matéria, notadamente ante a inexistência de qualquer laço desabonador a personalidade, a honra e a conduta da Senhora CARLA ALBERTA GONZÁLEZ LEMOS LOUREIRO.

Neste compasso, o Blog Guamaré em Dia externa seu espírito coletivo, seu compromisso com a verdade e a vocação as práticas legítimas, pacto fundamental para divulgação da verdade dos fatos.

Josivan Dantas da Silva

Moderador