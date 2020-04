Nota Publica de Esclarecimento: COVID-19 – Primeiro caso confirmado em Guamaré

Nota

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde vem a público informar, que nesta sexta-feira, 24, foi confirmado o primeiro caso do novo Coronavírus (Covid-19) no município.

Trata-se de uma pessoa do sexo feminino de 58 anos de idade, do grupo de risco (hipertensa e diabética), que apresentou sintomatologia sugestiva. A paciente apresenta quadro estável, permanecendo em isolamento domiciliar, recebendo acompanhamento ambulatorial.

A Secretaria de Saúde informa que as pessoas que tem contato direto com a paciente estão em isolamento e serão testadas para o Covid-19, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde e a orientação da equipe multiprofissional treinada e capacitada para conduzir o caso.

Manteremos a população informada e conclamamos para adoção das medidas de prevenção. A prefeitura recomenda ainda que a circulação de pessoas nas ruas se limite às necessidades imediatas de alimentação e saúde, com a utilização de máscaras.

Por fim, esclarecemos que o município de Guamaré segue a quarentena estadual até o dia 05 de maio. A prefeitura divulgou novas regras para o funcionamento do comércio e serviços essenciais, por meio de dois decretos do Poder Executivo, editados nessa quinta-feira, 23 de abril.

Guamaré, 24 de Abril de 2020.

Prefeitura de Guamaré

Secretaria Municipal de Saúde

