Nova legislatura começa nesta quarta-feira com oito novos deputados estaduais

A solenidade de posse dos 24 deputados e deputadas estaduais do Rio Grande do Norte está marcada para as 9h, no plenário da Assembleia Legislativa. Em seguida, será convocada eleição para composição da nova Mesa Diretora. O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) será eleito e reeleito.

O Palácio José Augusto receberá oito novos parlamentares, com renovação de 33,33% em sua composição, para a sua 63ª legislatura. Os novatos são: Adjuto Dias (MDB); Divaneide Basílio (PT); Ivanilson Oliveira (União Brasil); Luiz Eduardo (SDD); Neilton Diógenes (PL); Taveira Jr. (União Brasil), Terezinha Maia (PL) e Dr. Kerginaldo Jacome (PSDB).

O PSDB se apresenta com a maior bancada com 10 deputados, entre eles, o presidente Ezequiel Ferreira de Souza. Já a federação partidária PT/PCdoB/PV forma bancada com seis parlamentares. Depois vem o PL com três cadeiras, seguido de União Brasil e Solidariedade, ambos com dois deputados. O MDB completa a Casa com um deputado.

O mais novo a assumir a nova legislatura é Adjuto Dias, filho do prefeito de Natal, Álvaro Dias. Nascido em 11 de outubro de 1984, ele entra na Assembleia com 38 anos de idade.

Já o mais velho é o veterano José Dias, com atuais 83 anos. Nascido em 7 de abril de 1939, ele foi reeleito para o seu 10º mandato consecutivo.

Veja a nova composição da Assembleia Legislativa:

PSDB: Ezequiel Ferreira – Kleber Rodrigues – Dr. Bernardo Amorim – José Dias – Kerginaldo Jacome – Gustavo Carvalho – Tomba Farias – Nelter Queiroz – Galeno Torquato – Ubaldo Fernandes

PT: Isolda Dantas – Divaneide – Francisco do PT

PV: George Soares – Hermano Morais – Eudiane Macedo

PL: Coronel Azevedo – Terezinha Maia – Neilton Diógenes – Solidariedade – Cristiane Dantas – Luiz Eduardo – União Brasil – Ivanilson Oliveira – Taveira Júnior

MDB: Adjuto Dias