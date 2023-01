Nova procuradora de Justiça tomou posse nesta quinta-feira (19)

A promotora de Justiça Jeane Maria de Carvalho Rodrigues foi empossada como titular da 15ª Procuradoria de Justiça nesta quinta-feira (19), durante sessão extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ) do Rio Grande do Norte.

“Esse momento é um momento muito feliz. Chegar ao ápice da carreira é um sonho de todos nós. Para mim, além de promoção, também significa um novo ciclo, repleto de novos desafios”, falou Jeane Rodrigues.

Jeane Maria de Carvalho Rodrigues foi promovida por antiguidade e assumiu o cargo após ter atuado como 11ª promotora de Justiça de Natal. O cargo estava vago desde novembro de 2022, quando a ex-procuradora de Justiça Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo foi empossada como desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

A procuradora-geral de Justiça, Elaine Cardoso de Matos Novais Teixeira, destacou a importância de mais uma mulher integrar o colegiado. “É uma satisfação parabenizar Jeane por ser uma mulher assumindo esse cargo. Sabemos que nós mulheres, profissionalmente, temos um diferencial: temos que lidar no dia a dia com circunstâncias outras que permeiam nossa vida. É muito bom ver uma mulher ocupando um lugar de destaque”, afirmou.

A solenidade contou com a presença de familiares e amigos da empossada, além da Corregedora-Geral do MPRN, Iadya Gama Maio, do ouvidor do MPRN, Rodrigo Pessoa de Morais, do presidente da OAB/RN, Aldo Medeiros, da desembargadora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo e da presidente da Associação do Ministério público (Ampern), Juliana Limeira Teixeira, que ressaltou em seu discurso as qualidades profissionais da nova Procuradora de Justiça.

“A experiência, a dedicação e a temperança de Jeane muito ajudarão no desenvolvimento dos trabalhos ministeriais da administração superior, bem como nas atividades relacionadas ao segundo grau de jurisdição”.

A saudação do Colégio de Procuradores à sua nova colega ficou sob a responsabilidade do 1º procurador de Justiça Anísio Marinho Neto. ele apresentou aos participantes o histórico funcional da empossada e lembrou que “por onde passou, a ilustre colega deixou o reconhecido rastro de sua nobreza de caráter, exemplo de determinação e competência”.

Jeane Maria de Carvalho Rodrigues ingressou no quadro do Ministério Público do Rio Grande do Norte em 10 de março de 1988, quando entrou em exercício no cargo de promotora de Justiça substituta. Em 1990, ela foi promovida a promotora de Justiça de Pendências, de 1ª entrância. Na sequência, atuou em Parnamirim, de 2ª entrância, entre 1991 e 1992. Desde 1992, atua na 3ª entrância. Inicialmente em Mossoró, onde atuou entre 1992 e 1993 e finalmente em Natal, onde ocupou o cargo de 11ª promotora de Justiça até sua promoção ao cargo de 15ª procuradora de Justiça.

Na atividade-fim, ela exerceu a função de coordenadora das Promotorias de Justiça da Família de Natal, além de ter cumprido designações por convocação para exercício do cargo de procurador de Justiça, entre outras, na 5ª, 6ª, 9ª e 18ª Procuradoria de Justiça, inclusive com atuação na coordenação de Câmaras, perante o Tribunal de Justiça do Estado do RN.

Em seus assentos funcionais, constam ainda a participação na Comissão Examinadora do Concurso Público de Credenciamento de Estagiários do Ministério Público em 2001, na condição de suplente; e a participação na Comissão instituída para elaboração de proposta para a tabela semestral de substituição automática, em 2003.

