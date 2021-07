Novo comandante da Guarda Municipal é empossado pelo prefeito Eudes Miranda

Aproximar cada vez mais as ações da Guarda Civil Municipal de Guamaré junto à população, esse é um dos objetivos do novo comandante da corporação, o GM Jabnea Batista. Ele foi empossado na manhã desta terça-feira (06), pelo o prefeito Eudes Miranda.

A solenidade aconteceu na sede da GM e seguiu os protocolos de segurança contra a Covid-19. Além do prefeito, estiveram presente ao evento, o secretário de segurança do município, Alan Paulista, secretários do governo, Guardas Municipais, servidores da instituição, dentre outras autoridades.

Ao receber o comando, Jabnea Batista, disse que honrará a confiança do chefe do executivo, da população e toda corporação a frente da instituição. “Temos algumas ações importantes para colocar em prática e melhorar o serviço prestado a nossa população, garantindo a proteção do patrimônio público, dando mais segurança ao povo guamareense”, comentou.

O prefeito Eudes Miranda destacou a importância da Guarda Municipal na sociedade, como um instrumento de controle, de defesa, e de educação, sendo uma categoria de segurança próxima da população. “O novo comandante tem o perfil que precisamos para desenvolver os trabalhos que a nossa população precisa à frente da corporação”. Concluiu.

O prefeito Eudes Miranda, ainda entregou ao lado do ex-comandante Irajan Martins, e do atual comandante, Jabnea Batista, novos coletes balísticos à prova de balas a tropa. Os novos equipamentos com nível de proteção “3” de segurança irão substituir os coletes antigos utilizados pelos agentes.