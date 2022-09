Novo Portal: A Câmara de Guamaré TÁ ON!

Com mais agilidade, economia, tecnologia, informação, usabilidade e design contemporâneo, a nova plataforma digital do Poder Legislativo de Guamaré, foca com mais transparência da atuação parlamentar e nos serviços à população.

O novo portal foi desenvolvido pela Sogo Tecnologia – Empresa que representa a plataforma 1doc na região nordeste, e que está sendo sucesso na Câmara Municipal de Guamaré.

O objetivo da atualização é tornar o site mais apto à navegação por aparelhos móveis. Adaptado para os sistemas iOS e Android, o site ganha em fluidez, em área clicável e as fotos ficam melhor dispostas. “Nosso novo espaço digital foi construído de forma coletiva, tornando a casa do povo mais moderna e transparente nas informações”, disse o presidente Eudes Miranda.

Clique aqui e visite o novo SITE: https://cmguamare.rn.gov.br/