Novos ônibus passam a integrar a frota escolar de Guamaré

A partir da próxima segunda-feira (10), os alunos do município de Guamaré voltam às aulas com mais conforto e segurança no transporte escolar. “Estamos entregando hoje 14 veículos adaptados, cumprindo todas as exigências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE”, destacou o prefeito Adriano Diógenes.

O Secretário Municipal de Educação, Roberto Aguiar ressaltou o custo benefício da locação desses veículos, em razão da prefeitura não arcar com os custos de manutenção e acrescento: “Temos esse ano um diferencial a mais, colocamos também à disposição dos alunos um ônibus para uso nas aulas de campo, sem comprometer a rota do transporte escolar”, destacou Roberto Aguiar.

“Os ônibus são adaptados com cinto de segurança, bancada de acordo com a resolução do FNDE, tacográfo, câmeras frontal e traseira. Todos os veículos têm a documentação exigida para esse tipo de transporte”, revelou Roberto.

Frota própria

Reforçando o serviço de transporte escolar em toda área do município, a Prefeitura de Guamaré conta atualmente com uma frota própria de treze veículos, sendo onze ônibus e dois micro-ônibus. Seis veículos tipo van dão suporte também à rede municipal de ensino.

(Visited 3 times, 3 visits today)

Prefeito Adriano nomeia Secretário Adjunto da Secretaria de Turismo