Numa operação de guerra Policia Militar recupera material roubado em viveiro de camarão em Guamaré

Segundo informações, por volta das 14h30min, os agentes recebeu a informação que teria acontecido um assalto no viveiro de camarão de Bonifácio, localizado na comunidade de Lagoa Seca, mais precisamente na estrada que vai para Galinhos.

Quando os PMs chegaram ao local de logo foi colhida as primeiras informações que aproximadamente seis homens chegaram, pediram água, anunciaram o assalto e levaram 03(três) motos, sendo 01(uma) moto Honda Pop100 preta de placa NOH6930, 01(uma) moto Honda CG 125 FAN de placa MZD9771 cor azul , e 01(uma) moto Yamaha Factor YBR 125 K de cor azul de placa MYZ6844, além de vários celulares das vítimas.

Após a polícia colher as informações, de imediato foi acionada a viatura da cidade de Galinhos, para dar apoio na diligência na tentativa de alcançar os criminosos. Ainda na estrada de acesso a Galinhos, foi localizado moto Pop100 preta de placa NOH6930.

As viaturas continuaram a perseguição, e na comunidade de Tubibal foi localizado a moto Honda CG 125 FAN de placa MZD9771, além de carenagens de moto Yamaha azul. Neste momento foi acionada a guarnição da cidade de Parazinho, pois os elementos estavam em direção àquela área.

Ainda no trajeto os meliantes tomaram outra moto de assalto na comunidade de pereiros, 01(uma) moto Honda CG 125 FAN de cor vermelha, e placa MXT6194. Ao adentrarem na comunidade de Queimadas se depararam com a viatura de Parazinho, foi dada pelos os policiais a ordem de parada, porém os acusados resistiram a prisão e efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição que prontamente respondeu a ação ilícita, com isso os meliantes abandonaram as motos Yamaha azul de placa MYZ6844 e a CG 125 vermelha e placa MXT6194, e algumas armas (02(duas) espingardas calibre 12, 02 (dois) rifles e 01(uma) pistola de chumbinho), e fugiram pelo matagal.

Foram realizadas várias buscas no local na tentativa de capturar algum dos meliantes, porém sem êxito. As motos Pop100 preta de placa NOH6930 e a CG Titan azul de placa MZD9771 foram encaminhadas a 5ªDRPC em Macau e as motos Yamaha azul de placa MYZ6844, moto Honda CG 125 vermelha e placa MXT6194 e as armas 02(duas) espingardas calibre 12, 02(dois) rifles e 01(uma) pistola de chumbinho serão entregues na 10ºDRP em João Câmara para que sejam realizados os procedimentos de praxe.

Com informações da Policia Militar

(Visited 80 times, 92 visits today)

Câmara Municipal: Veja vídeo da Sessão Ordinária deste dia 31 de março de 2020 Eleições 2020: Vereador Miranda Junior a um passo do Solidariedade