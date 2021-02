Nunca se fez tanto em tão pouco tempo!

O ex-prefeito Francisco de Assis é um dos gestores que governou a cidade de Guamaré por pouco menos de um ano, e que até hoje é lembrado por ter governado com o povo e para o povo.

Esse pouco tempo à frente da prefeitura foi suficiente para deixar um legado, mesmo com poucos recursos na época para administrar. Com trabalho e muita disposição o prefeito quase fez da cidade uma Dubai.

Fico aqui imaginando se ele tivesse tido mais tempo na prefeitura, mesmo em ter assumido o executivo municipal por força de uma vacância, a cidade sem dúvidas seria outra em desenvolvimento, mas o sistema não permitiu.

O governo de Chico é lembrado nos dias de hoje, talvez essa forte lembrança de um homem simples, filho de um agricultor, que atualmente exerce função de motorista na secretaria de agricultura, seja um sinal de uma doce esperança de dias melhores.

Francisco foi eleito vice-prefeito na chapa encabeçada com ex-prefeito João Pedro Filho “em memoria”. E com renúncia do ex-prefeito, ele assumiu o executivo em meio a um turbilhão de problemas administrativos e jurídicos, uma disputa por poder que permeavam a cidade na época.

Mesmo sabedor da grande responsabilidade que o cargo de prefeito requer, ele não teve medo de tomar para si a responsabilidade de lutar por uma cidade melhor. Um gestor que teve a coragem que faltaram em seus antecessores, de fazer as mudanças necessárias para poder governar melhor.

Tomou decisões que desagradou uma minoria para poder trazer benefícios à maioria, e com trabalho em equipe conseguiu fazer muito pela cidade em menos de um ano de governo. Isto mesmo, apenas 11 meses.

Quem mora e reside aqui e caminha pela cidade de logo percebe que sua boa administração existe nos quatro cantos do nosso município, feitas com tão poucos recursos.

No ano de 2004, com um orçamento pouco menos de R$ 2.5 milhões por mês. Francisco duplicou o valor com trabalho e obras, manteve todos os serviços básicos funcionando, honrou a folha de pagamento, fornecedores e prestadores de serviços pagando em dia.

O ex-prefeito conseguiu com trabalho devolver a alegria e a esperança do nosso povo.

Algumas obras de Francisco, a saber:

-Construiu, urbanizou e iluminou a orla marítima do rio Miassaba;

-Construiu o conjunto Vila Maria e entregou mais de 120 casas, incluindo toda a pavimentação, iluminação pública e a distribuição de água;

-Construiu a Creche Olindina Vieira da Câmara Olegário no Conjunto Vila Maria;

-Construiu, revitalizou, modernizou e iluminou as 5 principais praças públicas da cidade;

-Construiu o calçadão da comunidade de Salina da Cruz;

-Ampliou, modernizou e aparelhou o Hospital Manoel Lucas de Miranda;

-Construiu 6 Postos de Saúde e espalhou por toda a zona rural do município;

-Comprou o prédio e implantou o programa de farmácia popular;

-Comprou o imóvel e adaptou para a instalação da Escola Municipal José Silvino de Oliveira;

-Criou o programa Restaurante do Povo na sede e em Baixa do Meio;

-Reconstruiu e ampliou a Escola Municipal em Salina da Cruz;

-Reformou e adaptou o prédio e trouxe para Guamaré a agência do Banco do Brasil;

-Urbanizou, através de pavimentação asfáltica, os acessos à comunidade de ponta de Salina e Lagoa Seca;

-Construiu e reformou mais de 250 residências no distrito de Baixa do Meio;

-Investiu em capacitação. Foi a primeira vez que o município viu os ônibus e trailers do SENAI, SENAC e SESC, estacionarem em nossa cidade para ministrar cursos profissionalizantes de corte de cabelo, artesanato, culinária, etc;

-Os praticantes e amantes do esporte são testemunhas do apoio o investimentos na área do esporte;

-Na Zona Rural, perfurou dezenas de poços artesianos nas comunidades que sofriam com falta de água, além da realização de doação de bombas elétricas para um melhor aproveitamento da água;

-Nas áreas onde não havia energia elétrica, foi instalados moinhos para que a água pudesse ser captada dos poços.

-Para o funcionalismo público, foi implementado um aumento médio de 30% no salário dos funcionários da Educação, da Saúde e da Segurança, além da valorização dos servidores em suas funções;

-Na área do turismo e do entretenimento, o governo fez um resgate cultural, realizando pela primeira vez no município eventos de grande porte, trazendo para a nossa terra artistas de renome nacional, assim como foi no carnaval, na festa de emancipação e no são João.

Fez tudo isto e muito mais de forma limpa e honesta, sem atrair para o município a atenção da justiça nem da polícia.

Estas são apenas as principais ações de um prefeito que pensou na população em todo tempo, mas ele não governou sozinho, ele tinha na sua equipe pessoas preparadas e capacitadas ao seu lado que sonhava o mesmo sonho, o sonho de ver o município crescer em desenvolvimento.

Quem conhece Francisco sabe que ele não tem sede de poder. Em sua gestão foi plantada a semente do desenvolvimento mesmo com uma receita inferior, mas foi o suficiente para fazer obras e ações que estão de pé até hoje.

Por fim, o ex-prefeito Francisco perdeu uma eleição que era tida como ganha, fez muito pelo o povo em tão pouco tempo em sua gestão, mas não se preparou para enfrentar o inimigo oculto dentro do próprio governo, que o levou a perder as eleições.

Saiu da prefeitura de cabeça erguida, com a consciência do dever cumprido. Um prefeito que deu o melhor de si em prol de todos. Um gestor que conseguiu com trabalho imprimir sua própria marca de gestão, com ética e responsabilidade com o dinheiro público.

