Nuvem em forma de pássaro encanta moradores de Campo Grande

Apontar o celular para o céu em época de chuvas é um hábito adquirido pelo sertanejo agora em tempos de redes socais e compartilhamentos instantâneos. Na tarde desta segunda-feira (04) os moradores de Campo Grande no médio oeste potiguar registraram uma imagem icônica, em meio as nuvem que anunciavam mais uma tarde chuvosa, uma que lembrava em sua formação uma ave.

Na foto mais difundida o registro do internauta Darlan Costa, a nuvem em forma de águia “sobrevoa” igreja matriz de Sant’Ana, símbolo da cidade.

Muitos fizeram menção ao universo católico. Logo as fotos ganharam repostes e muitas curtidas, um dos comentários enfatizou “parece o “Espírito Santo”. No segundo registro, Tayonara Brito clicou a vista da Rua Antônio Veras, avenida comercial e também onde fica o centro administrativo. Já no Alto da Esperança, o registro de Roseane Freitas mostra que o fenômeno pode ser observado de praticamente todos os pontos da cidade.

Campo Grande lidera a lista dos municípios com maior média pluviométrica do primeiros três meses do ano, com 808mm, seguido de Poço Branco 741.6mm e São Francisco do Oeste com 736 mm, todos já com chuvas acima do esperado para o ano todo.

Os números são de levantamentos da Emparn e revelados pelo G1.