O 2º “Natal em Família” leva a mensagem de fé e esperança às famílias de Guamaré e Baixa do Meio

Em meio à pandemia e das incertezas desse “novo” tempo, a Prefeitura de Guamaré não abriu mão da decoração natalina da cidade e no distrito de Baixa do Meio, levando para as ruas e praças os símbolos do Natal- a maior festa cristã.

Montada em uma estrutura que reúne perto de 50 mil micro lâmpadas de Led, distribuídas em cordões de 32 metros de altura, a imponente Árvore de Natal do conjunto Vila Maria foi acessa no início deste mês pelo prefeito Adriano Diógenes. No seu entorno, estrelas que simbolizam a esperança de um novo tempo.

Este ano, o tema central escolhido para a decoração, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Turismo foi novamente “Natal em Família”. Além da árvore do Vila Maria, praças, a ponte do Rio Miassaba e a Orla de Aratuá receberam adornos natalinos e entrada da cidade ganhou anjos, que anunciam a chegada do ciclo natalino.

Baixo do Meio

No distrito de Baixa do Meio, a decoração foi concentrada na Praça da Juventude e vem atraindo famílias para fotos, em especial, as crianças. No projeto, os presépios representam a presença da Sagrada Família.

