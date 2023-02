O Carnaval do povo começou em Guamaré

O Ginásio de Poliesportivo Ademir de Miranda ficou pequeno para a grande final do Campeonato dos Blocos, disputado entre as equipes Juventude na Folia e Guamanort, na noite desta sexta-feira, 17. Antes da final, teve uma partida preliminar com equipes feminina em homenagens ao saudoso Vaninho (in memoriam).

Logo após a entrega da premiação pelo prefeito Arthur Teixeira e as autoridades, as equipes campeã e vice-campeã. A festa rolou pelas ruas da cidade, entrando pela madrugada.

Dezenas de blocos puxados por paredões também garantiram um brilho maior ao arrastão. Destaque para o bloco ‘Segue o Líder’ que puxou uma multidão pelas as ruas, numa só animação, embalados pelo trio Pranchão Torô Torô e Junior Bahya.

O evento foi na verdade o ponta pé oficial da folia de Guamaré e também serviu de termômetro para a organização do Carnaval medir o sucesso que vem por ai nos nestes quatro dias de reinado de momo.

No quesito segurança, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, com o apoio do Conselho Tutelar e Defesa Civil garantiram a paz durante todo percurso.

Nossas lentes registraram o prefeito Arthur Teixeira, o líder politico Hélio Willamy, junto com o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, e demais vereadores no meio do povo, com a mesma alegria de sempre.

A Prefeitura de Guamaré preparou a cidade para folia. Reforço nos serviços de limpeza, saúde e segurança pública foram providencias importantes tomadas pela gestão.

Os foliões extravasaram a alegria, inovaram nas fantasias, e brincou a beça, a folia foi até às 2 horas da madrugada.

