Alegria do reinado de Momo. O brilho das fantasias. O sorriso estampado no rosto. As cores e a magia do período mais feliz do ano deram uma pequena pausa.

E para a vida continuar é necessário que cada um faça a sua parte. Vamos combinar: se cuidar e proteger a quem você ama!

Aqui destacamos um pouquinho da energia do carnaval de 2020 do Serviço de Convivência da Assistência Social.

