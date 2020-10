“O coração bateu mais forte… Estou com Hélio, estou com o 15”. Disse Navegante e Max.

As adesões não param ao projeto politico da coligação “Esperança Renovada”, que tem como candidato a prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, e vice-prefeita Pretinha (MDB).

Todos os dias mais pessoas passam a acreditar que com o filho de Mundinho é melhor, e se somam a nação verde.

Hoje foi a vez do PM Max, e de sua esposa Navegante, pessoas muito querida, e de muitos amigos conquistados ao longo dos anos.

O casal anunciou sua adesão a chapa de Hélio e Pretinha, na tarde deste sábado (24), fortalecendo ainda mais o cordão do 15. A decisão de ficar do lado de Hélio e Eudes, aconteceu na casa do casal Valentim e Milena, e foi comemorado entre os amigos.

“Tudo começou através da amizade que tenho com seu Mundinho, Valentim e Pretinha, são pessoas nas quais tenho grande respeito e consideração. Essa amizade pesou muito na minha escolha. O ponto forte foi quando Hélio me ouviu, e por ele fui ouvida, e na nossa boa conversa, ele fez meu coração bater mais forte pelo o 15”. Disse Navegante.

