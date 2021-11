O coração da mãe de Arthur fala de gratidão

Guerreira em todas as campanhas ao lado da família, somando e fazendo a diferença nas vitórias do seu grupo político em Guamaré, Kelly Teixeira, mãe de Arthur, prefeito eleito neste domingo, 07, abre o coração e fala de gratidão.

Eis:

“A palavra que me define hoje, é gratidão. Gratidão primeiramente ao Senhor nosso Deus por nos permitir uma vitória tão linda e expressiva nesse dia 07 de novembro. Gratidão a cada cidadão guamareense por nos confiar seu voto. Ainda estou em êxtase pelo resultado grandioso que o povo de Guamaré nos deu. Em palavras, não conseguiria expressar a minha gratidão e a honra em poder contar com cada amigo e amiga que nos acompanhou, as equipes de mobilização que foram o grande carro chefe dessa nossa campanha, todos que estiveram conosco nas passeatas, comícios e que atendia tão prontamente o meu convite para caminhar conosco.

Cada um de vocês foi infinitamente importante no processo de construção da belíssima vitória de Arthur. Minha gratidão ao meu amado irmão Hélio, por ter confiado em meu Filho Arthur para essa missão e por tê-lo acompanhado no dia a dia durante esse mês. Eu acredito que o seu desejo foi plantado no coração de Deus e Ele assim capacitou Arthur para essa jornada.

Ao meu irmão Eudes por, junto com Hélio, com a minha irmã Katiúscia e o meu irmão Hércules ter encorajado Arthur a seguir confiante. Vocês são os melhores irmãos e as melhores pessoas do mundo. Agradeço a Deus pela vida e dedicação do meu esposo Célio e da minha filha Kaliny que foram a minha base de sustentação nessa campanha.

Meus pais, Raimundo e Maria Neves que mesmo com as idades já avançadas, foram em busca de votos para Arthur. Eu não sei o que seria de mim se não fosse a minha família, meus amigos e todos aqueles que sempre depositaram confiança em mim, em meus irmãos e agora em meu filho.

As pessoas queridas da minha cidade, minha eterna gratidão. Me recordo de muitas das visitas que fiz ao longo dos anos, quando entrei em cada residência e as pessoas diziam que um dia ainda me daria um voto e nessa eleição suplementar eu dizia que votando no meu filho estariam votando em mim e o resultado das urnas mostraram o quanto o desejo das pessoas era genuíno. O que posso garantir é que honraremos o voto de confiança que nos foi dado.

Muito obrigada, Guamaré!

Deus abençoe cada eleitor, cada família guamareense.”

Fonte: Blog Celso Amâncio