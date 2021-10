O coração de Jorge Eletricista bateu mais forte… Estou com Hélio, estou com Arthur 40!

As adesões não param ao projeto politico de Hélio e Eudes, da coligação “Esperança Renovada” do MDB e PSB. Todos os dias mais pessoas se somam na tabuada da multiplicação da nação verde e vermelha.

Ontem a noite foi à vez de Jorge Eletricista, ele junto com sua família que eram 77, anunciou sua aderência ao candidato a Arthur Teixeira (PSB), e a vice-prefeita Eliane Guedes (MDB).

“Hélio e Arthur fizeram meu coração bater mais forte pelo 40. Eles são pessoas do bem e querem o melhor para Guamaré. Hélio fez muito a frente da prefeitura pelo o povo do nosso município quando foi prefeito, e disto não podemos jamais negar. Arthur como secretário de obras fez a diferença em tão pouco tempo pela população na secretaria de obras, se fez como secretário, como prefeito fará muito mais”. Disse Jorge.

A família faz parte genealogia do candidato a vice do 77 Junior dos Correios. Em seu inatagram, Hélio escreveu: “Seguimos firmes e confiantes! Irmão do vice-prefeito da oposição, Jorge Eletricista, se posiciona e vem conosco! #JuntosSomosMaisFortes #FirmeNaRocha #VermelhouComArthur.