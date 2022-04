O cristianismo vive o seu segundo dia do tríduo pascal, relembrando a morte de Jesus Cristo

Para os cristãos do mundo inteiro, a data de hoje, sexta-feira Santa, é o segundo dia do Tríduo Pascal, iniciado ontem, com a cerimônia de lava-pés.

Nesta sexta-feira, 15, acontece a meditação do momento mais provatória da vida de Jesus, a sua paixão e morte.

O relato da paixão segundo São João, que impregnado de detalhe nos mostra o quanto Jesus sofreu mais por amor e não recuou de sua missão, salvar a humanidade.

Ele carregou a cruz por um longo trajeto e os soldados do Império Romano colocaram uma coroa de espinhos em Cristo. Ao finalizar o trajeto, foi morto e três dias depois ressuscitado.

Não menos importante, amanhã, sábado, 16, é celebrada a maior vigília da Igreja Católica. É o chamado “Sábado de Aleluia”. Onde também são renovadas as promessas batismais como o batismo.

A Semana Santa é finalizada no Domingo de Páscoa, mais conhecido como o Dia da Ressurreição. É o momento onde, na história, Cristo volta à vida através da ressurreição entre os mortos.

Para os cristãos, o dia em que se celebra a vida, o amor e a misericórdia de Deus.