O Dia de Campo: Prefeitura e INCRA mais perto do agricultor

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de desenvolvimento rural, realizou na manhã desta quarta-feira (04), “O Dia de Campo” no assentamento Santa Paz, zona rural do município, com produtores da agricultura familiar.

Na ocasião, houve palestra sobre sanidade e reprodução de ruminantes, ministrada pelo médico veterinário e consultor do SEBRAE, Carlos Henrique.

O objetivo do Dia de Campo foi transferir conhecimentos aos produtores sobre o manejo adequado de ovinos e bovinos e a gestão da propriedade.

E, dessa forma, desenvolver atividade com maior eficiência de recursos e sustentabilidade da produção. Uma parceria “Titula Brasil” foi firmada entre a Prefeitura Municipal de Guamaré e o INCRA, para apoiar a titulação de assentamentos nas áreas rurais, aproximando os serviços do INCRA no município.