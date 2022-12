O eleitor e o barco de desilusões

É comum na política ter ainda aqueles eleitores que defendem seus candidatos com unhas e dentes. Aqueles que botam realmente a mão no fogo por eles, em especial, no período de campanha eleitoral.

Conheço vários com este perfil na cidade do ouro do negro, e hoje pela manhã em pleno domingo de copa, recebi uma mensagem via WhatsApp de um cidadão muito conhecido no cenário politico em tom de desabafo.

Ele disse que estava decepcionado com a classe politica, estava triste e abandonado pelo o vereador que ele depositou seu voto.

Comentou que trabalhou dia e noite para ajuda-lo a fazê-lo um legítimo representante do povo, mas se decepcionou.

O cidadão era daqueles que se doava, fazia a tabuada do candidato somar e se multiplicar, vestiu a camisa e levantou a bandeira. Um verdadeiro soldado de linha de frente. Mas… “Dê poder a um homem e verás quem ele é”. Comentou.

Mordeu a língua…

Abalado com as ultimas decepções, o eleitor “fiel” me contou ainda que mordeu a língua, e que perdeu todas suas esperanças na política. E o que está em jogo depois que ganha o voto do povo, é somente os interesses pessoais.

O politico que ele ajudou a ganhar um mandato na casa do povo se quer atende suas ligações, e mensagem via WhatsApp. Ele chega até visualizar, mas são ignoradas.

Aconselhei como amigo e cidadão a não perder a esperança de dias melhores, certamente ainda há pessoas que possuem, e mantém suas identidades políticas sem cair em conto do vigário.

Calma,

As eleições de 2024 para vereador e prefeito bate a porta novamente, e apesar de deste blogueiro não ser vidente, eu acertei de primeira em matéria anterior na quantidade de renovação de cadeiras do parlamento em 2020.

Na próxima eleição não será diferente, o eleitor em Guamaré não tem memória curta, está mais politizado, e deve renovar com seu voto boa parte das cadeiras na câmara para o mandato dos próximos 4 anos.

Para alguns que pretendem renovar seu mandato, a ficha só vai cair quando as urnas abrir. Vem muita gente forte para a disputa que promete muitas emoções.

Por fim

Quanto ao seu eleitor, o tranquilizei afirmando que ele não está só neste barco de desilusões.

Há quem afirme que há muita gente arrependida por ter votado no vereador que após eleito o abandonou, na hora que mais precisou.

Nota do Blog: Oremos meus irmãos!