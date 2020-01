O “furacão Mauriceia” ganhou a imprensa do estado

Nos grupos de WhatsApp e de imprensa, a turma não quer outro assunto, que não seja o estrago que a permanência de Mauriceia no cargo de secretária de Turismo de Guamaré tem feito na imagem da equipe do prefeito Adriano Diógenes.

Vejam só meus amigos, a matéria desta tarde do Blog do Xerife, que a esta altura já ganhou repercussão no estado todo.

