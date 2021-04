O futuro da oposição pode está nas mãos deste homem!

Já dizia Claudinei Ferreira “a política nas mãos certas, pode ser o maior instrumento de se fazer justiça social”. Essa é a frase que ouço diariamente por parte de militantes oposicionista nas redes sociais e grupos de whats app que participo, quando o debate é politico.

A escolha certa feita por parte do grupo da oposição referente ao candidato a prefeito, numa possível eleição suplementar, pode aumentar a esperança de uma nação laranja que almeja dias melhores e não quer mais perder outra batalha.

A disputa pela cadeira do Palácio Luiz Virgílio de Brito, segue movimentada nos bastidores do cenário político. Só que desta vez a oposição está mais politizada, e tem evitado mostrar as cartas que podem mudar o rumo do jogo que pode ser definido no apagar das luzes.

Dentro do grupo oposicionista o nome mais comentado e forte, tem sido do atual vereador reeleito Gustavo Santiago (SD). O homem que tem carregado sozinho ao longo dos anos a bandeira pesada da oposição nas costas.

Gustavo vem mantendo um bom diálogo com o presidente da câmara, vereador Diego de Lisete, e os demais vereadores, Thiago Luis, Daniel Monte, Manú de Nascimento, Leandro Felix, Dedezinho, Eliane Guedes, Miranda Junior, e Carlos Câmara.

Ultimamente as investidas de Gustavo tem sido em cima do líder do governo na câmara, vereador Edinor Albuquerque (MDB). Os elogios em plena sessão pede passagem ao ponto de já ter falado “Como vereador quero ter você Edinor ao meu lado”.

Gustavo vem ganhando a simpatia até de quem antes o ignorava por ser oposição ferrenha ao governo. Queira ou não, o vereador é hoje uma forte indicação do grupo da oposição para enfrentar o candidato do governo numa eleição suplementar.

