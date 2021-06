“O homem do campo precisa de mais atenção do poder público”. Disse o Vereador Gustavo

Usando seu tempo regimental na tribuna da casa do povo na sessão ordinária desta terça-feira (01), o vereador da oposição, Gustavo Santiago (SD), defendeu o homem do campo como sempre tem feito no parlamento.

O vereador solicitou mais apoio por parte do poder público à essa classe de trabalhadores que sempre mereceu todo respeito e atenção, especialmente neste ano em que o período chuvoso foi muito fraco,

Um período que comprometeu o desenvolvimento das lavouras, a produção de forragem e consequentemente a sobrevivência dos pequenos rebanhos. Por essa razão, Gustavo requereu a perfuração de poços com o objetivo de fornecer água aos agricultores em caráter emergencial.

Por fim, o vereador disse que o homem do campo precisava de mais atenção da prefeitura, com a perfuração de poços que mudará a realidade dos pequenos agricultores no município.

