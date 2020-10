O jogo não acabou… Agora que começou!

Não é de hoje que ouvimos a mesma pergunta: O resultado da prorrogação faz parte do placar do jogo? O time tal ganhou na prorrogação, mas o jogo foi empate, certo? O jogo foi empate ou o time x venceu?

E tantas outras também me são feitas e a outras pessoas que vivem neste universo chamado futebol. O título sugere que minha palavra seja um ponto final. Longe disso. Mas, entendo, o que diz os que entendem de fato do jogo de futebol deve ser respeitado como ponto final.

E é isso que vamos tentar mostrar depois de tantas e tantas perguntas que já me foram feitas via Whats App desde as primeiras horas do dia de hoje (27). O jogo acabou pra Hélio? Não!

Apesar da perseguição implacável ao longo dos anos dos adversários, e da marcação acirrada dos opositores dentro e fora do governo, o jogo apenas entrou na prorrogação.

Mais há quem afirme que o jogo apenas começou.

Se tratando de politica e futebol o candidato do MDB sabe fazer politica, e tem uma grande habilidade com a bola. Em miúdos… Um atleta meio campista que tem olhos na nuca.

