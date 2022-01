O namoro politico de Bebe com Hélio tá cada vez mais arrochado!

O sábado foi um dia de festa para Raimundo Pedro, mas conhecida por Bebe. Ele comemorou seu aniversario com seus familiares e amigos, em sua residência na comunidade de Salina da Cruz.

Bebe ganhou a visita do líder politico Hélio Willamy, do presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, e do vereador Manu de Nascimento, que fizeram questão de compartilhar esse momento impar ao lado do amigo e sua família.

Visivelmente emocionado ele disse que estava feliz por completar mais um ano com saúde e disposição ao lado da família e de pessoas de bem, que olhou para ele com os olhos do coração.

Aproveitou o momento para agradecer ao amigo Hélio, Eudes e Manu pela visita no dia de seu aniversário, e pela sua simplicidade de um amigo politico e líder que sabe cuidar de seus eleitores.

Bebe é sem dúvida uma pessoa muito querida na comunidade de Salina da Cruz. Um homem simples de família, respeitado, admirado e de muitos amigos conquistados ao longo dos anos.

Não faltou bolo, doces, refrigerantes, e muita prosa, a família e os amigos cantaram parabéns para a alegria do aniversariante que se emocionou abraçado com Hélio, pelo o respeito e a consideração que os amigos tiveram com ele.