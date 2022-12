“O pai da criança é o vereador Manu de Nascimento”, disse assessor Murilo Max

Ainda repercute nas redes socais e grupos de WhatsApp a matéria publicada no blog que trouxe como tema: ‘Na ausência do prefeito, vereador passa a ser o pai da criança’.

Pois bem,

Em defesa do vereador ou a mandado de alguém do mundo dos vivos, o assessor particular do parlamentar Manu de Nascimento, e também servidor da Câmara Municipal de Guamaré, conhecido na cidade como Murilo Max, fez um vídeo e jogou nas redes sociais para defender o indefensável.

Murilo em vez de ajudar seus ‘lideres’ referente à defesa da matéria de forma coerente, ele acabou tornando o fato mais complicado e extenso, quando afirmou em alto e bom tom, que o pai da obra é o vereador Manu de Nascimento. Ou Max tá mal auxiliado, ou não leu a cartilha certa como um bom soldado.

Cada matéria que sai aqui neste canal de noticia tem sua intepretação por cada leitor, e esse é de fato nosso objetivo, fazer os leitores analisar, pensar e formar juízo de valor. Meu dever como blogueiro sempre foi de informar, e não de convencer.

No vídeo Max Mutilo faz algumas considerações levianas que faço questão de responder, afinal, o blog tem identidade, CNPJ, cara e lado, e sou responsável por cada matéria aqui publicada, a saber:

Em algumas publicações já reafirmei que não faço parte de nenhum grupo politico, apenas respeito e admiro alguns políticos da cidade, e esses poucos eu conto nos meus dedos, até porque tenho minhas razões e meus motivos para essa decisão.

Tenho sim cara e lado, o lado do povo guamareense, bem diferente de Max Murilo, que coloca claramente seu vereador Manu de Nascimento, que era oposição ferrenha ao governo antes de entrar no MDB, acima do próprio prefeito o chefe maior, o qual tem poder de execução, e também dos demais vereadores de bancada.

Cobrar ou criticar a gestão não quer dizer que sou inimigo do prefeito, jamais! Eu o ajudei na campanha a ser prefeito como a maioria da população. O gestor tem o poder da caneta na sua mão para achar o que deve ser feito com relação a minha pessoa, não precisa ele ser induzido por vossa senhoria.

Antes de me criticar publicamente como você fez, procure primeiro saber das minhas cicatrizes de guerra fora e dentro do governo. Quem sabe um dia eu te conto, minha história de luta e renúncia poucos conhecem.

Max ainda critica o formador de Fabiano Sena, que falou sobre a matéria, e ganhou muitos apoios nos grupos de whatsapp. Veja parte aqui da mensagem de Fabiano.

“Sonho antigo da população que sonhou com Hélio, Eudes e recentemente com Arthur. Em janeiro de 2021 com apenas um mês de gestão interina de Eudes. Eu estava na casa do nobre vereador Edinor juntamente com Hélio e Eudes e uma galera. Perguntei a Eudes: Tem como fazer a licitação da obra do minhoto e lagoa seca esse ano 2021? Eudes respondeu que sim, mas que ainda estava sendo discutido se a estrada seria de Inter travado, Paralelepípedo ou asfalto. Então o líder falou que ia ficar massa tudo asfaltado, Edinor lembrou que asfalto tem patente de royalties, Eudes disse que queria um estudo sobre tijolo Inter travado na estrada de lagoa seca. No final da história, deu tudo certo e no final de 2021 foi feito a licitação das estradas asfálticas e finalmente obra da estrada do minhoto está em andamento. Graças a Deus, e aos Guerreiros, Hélio, Eudes, Arthur, Sec Obras Igor e Vereadores Apoiadores , Edinor e outros. Essa obra não é um sonho de uma pessoa é o sonho de todos”. Comentou Fabiano Sena.

Nota do Blog – I

Não exerço a minha função de formador de opinião para agradar a grupo A, B ou C. Já dizia Carol Aleixo “A busca pela audiência é importante, mas o Jornalismo só cumpre sua função quando mobiliza a sociedade de alguma forma, aplicando a ética e a moral”.

Agradeço aqui pela maioria que estão nos grupos do WhatsApp do Guamaré em Dia e do Bruxo de Pedro Avelino, que entenderam de forma clara e objetiva a matéria publicada, e ainda comentaram de forma construtiva, bem diferente do assessor particular do vereador Manu, Murilo Max.

Nota do Blog – II

Quando você me critica sobre eu ter uma posição de lado politico, eu tenho! Mas posso lhe afirmar que após me reportar a alguns arquivos de vídeos, áudios e textos feitos por você, e pelo seu vereador Manu de Nascimento, criticando duramente o prefeito Arthur Teixeira, em especial, o ex-prefeito Hélio Willamy, e até o atual presidente da câmara Eudes Miranda, confesso que eu nunca tive tamanha maldade e atitude desde que os conheço, e jamais falei o que o colega e o vereador já falaram e fizeram em tempos outrora, mas hoje estão de boa no governo, em miúdos… Em céu de brigadeiro.

Ainda tenho respeito ao colega de não publicar ou relembrar algo aqui que você mesmo afirmou em tempos anteriores nas redes sociais. Mas como você mesmo disse no vídeo que hoje tem lado politico, eu afirmo e reafirmo que prefiro ficar ao lado do povo.

Nota do Blog – III

Oremos meus irmãos!