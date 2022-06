O PCCS poderá se tornar uma realidade se houver vontade e coragem!

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), precisa mais do que nunca colocar em prática o discurso da campanha, o discurso do desenvolvimento, do crescimento sustentável, da melhoria de vida da população e dos servidores públicos efetivos.

A décadas que os servidores não têm seus salários reajustados. O Plano de cargos, Carreira e Salários dos Servidores, que já deveria ter sido implantado por gestões anteriores continua engavetado. Passa os anos e ninguém houve mais falar sobre o assunto.

Há sete meses no cargo que o povo confiou e acreditou, o que podemos constatar por parte do prefeito Arthur Teixeira, é que há uma chama de esperança acessa, dele poder atender ainda em seu governo um pedido de quase 1 mil servidores efetivos.

Temos acompanhado de perto a luta dos servidores nas redes sociais e nas assembleias como motoristas, asg, porteiros, operadores de micro, assistente administrativo, técnicos de enfermagem, pedreiro, dentre outros, a tristeza com a desvalorização da categoria.

O sentimento de frustração nas redes sociais e grupos de whatsapp sobre este assunto é visível.

Um pequeno levantamento feito pelo o portal, concluímos que hoje se gasta mais com a folha dos servidores do que se pagasse o plano, que por sinal já foi aprovado pela câmara por unanimidade de votos.

O sindicato “SINDSERG” que representa os servidores públicos do município não tem sido omisso ao caso.

O presidente Edson Rocha não se cansa de bater na porta de quem pode com uma só canetada resolver, mas parece que sua luta tem sido em vão, mesmo assim ele não tem desistido.

O PCCS é um sonho que dura mais de 20 anos podendo se tornar uma realidade se houver de fato vontade e coragem, porque recurso e tinta na caneta tem de sobra.

“A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem; a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão; a coragem, a mudá-las”. Santo Agostinho