O peso da caneta do prefeito Arthur Teixeira

Cabe ao prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PBS), eleito pela maioria da população guamareense na ultima eleição suplementar, a responsabilidade de Nomear, Exonerar, Contratar, ou Cancelar o Contrato, de qualquer servidor (a) das secretarias de governo, do primeiro ao ultimo escalão a partir de janeiro de 2023.

O prefeito é quem tem o poder e a caneta na mão, então, ele é quem decide e pode fazer as modificações que ele desejar para dar maior celeridade que achar melhor. Se ele vai modificar o secretário ou diretor da pasta A ou B, isto é natural do processo de qualquer ato administrativo de uma gestão.

Esse dever é exclusivo do chefe do executivo, e não dos vereadores da base de sustentação do governo como muitos acham que sejam, talvez até eles mesmo achem. Há quem afirme que o acumulado na queda de receitas nos últimos meses, obrigará ao prefeito a apertar o cinto, e a usar a caneta logo no inicio do ano que vem em contratos, serviços e pessoal.

Por tudo isso, o prefeito precisa ter vontade, coragem, pulso firme e organizar a casa para governar melhor, antes de a situação ficar insustentável. Serviços essenciais precisam funcionar, e obras precisam ser feitas para o desenvolvimento do município.

O Decreto Municipal 024/2022 publicado no inicio do mês de novembro deste ano, foi um sinal claro que haverá uma contenção de despesas, com o objetivo de equilibrar as contas públicas na execução orçamentária de 2023, e evitar a ocorrência de déficit financeiro e orçamentário no âmbito municipal.

Portanto, cabe ao jovem, SÁBIO, e INTELIGENTE prefeito, primeiro cortar na própria carne, ser exemplo, JUSTO e honesto, este é o ponto de partida imprescindível para uma gestão eficaz.

Nota do Blog

Vamos aguardar os próximos passos e as possíveis decisões que serão tomadas. Não se deve se precipitar como muitos estão nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, falando o que não deve, pois tudo pode acontecer, inclusive, nada.

Confie nas decisões do prefeito Arthur! Ele sabe que a dor do próximo também doí nele.