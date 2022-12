O PIOR VAI COMEÇAR: FÁTIMA BEZERRA MANDA PARALISAR OBRAS EM RODOVIAS ESTADUAIS

Autorizado pela Governadora Fátima Bezerra, o DER/RN, publicou ato no Diário Oficial (24/12/2022), mandando PARALISAR por tempo indeterminado, os serviços de restauração de rodovias e acessos rodoviários da malha viária estadual, cujo tema foi usado como moeda eleitoral para a reeleição da líder petista, em propaganda eleitoral de Rádio/TV, e em comícios, como um novo marco para as estradas esburacadas do sofrido Estado Potiguar, afirmando que o MELHOR VAI COMEÇAR.

Tudo não passou de uma grande mentira para iludir os norteriograndenses, que agora veio à tona, com a publicação no DOE (RN), em uma edição na véspera dos festejos Natalinos, de atos governamentais, mandando paralisar dezenas de obras de recuperação de rodovias estaduais, em razão de não existir dinheiro para tal empreendimento, conforme dados abaixo, o que direciona que O PIOR VAI COMEÇAR:

Potiguar Construção Ltda – Obras paralisadas

Entroncamento – RN 064 – Boa Vista – RN 129

Entroncamento – BR 304 – Lajes a Pedra Preta

Entroncamento – RN 003 – Espírito Santo a Jundiá

Entroncamento – RN 120 – Nova Cruz

Entroncamento – RN 269 a RN 160 – Vera Cruz

Entroncamento – RN 002 a RN 203 – São Tomé

Entroncamento – BR 104 – RN 203 – Cerro Corá

Entroncamento – RN 120 – RN 023 – RN 221 – São Tomé

Entroncamento RN 403 – BR 406 – Macau

RN 269 – Barra de Cunhaú – Vila Flor

Novatec Construções e Empreendimentos Ltda

Entroncamento – RN 118 – Distrito Boi Selado – Jucurutu

Entroncamento – BR 226 – Florânia – Tenente Laurentino Cruz

Entroncamento – BR 226 – RN 082 – São Vicente – Florânia

Entroncamento – RN 089 – Ouro Btranco – Divisa RN/PB

Entroncamento – BR 427 – RN 082 – Ouro Btranco

RN 081 – Santana do Seridó – RN 086

RN 288 – Carnaúba dos Dantas – Divisa RN/PB

CLC – Construtora Luiz Costa Ltda

RN 041 – trecho – BR 304 – RN 042 – Santana do Matos

RN 117 – Divisa RN/CE (Pereiro)

RN 016 – trecho – BR 304 – Assu – Carnaubais

RN 078 – BR 226 – Divisa RN/PB (Catolé do Rocha)

RN 404 – Carnaubais – Vila do Alemão – trecho – Tibau – Grossos

RN 072 – Umarizal – Lucrécia

RN 233 – Olho D’Água do Milho – BR 405 – Apodi – trecho – Avenida Leste-Oeste – Mossoró

Outras dezenas de paralisações de obras de recuperação de rodovias estaduais, serão publicadas nos próximo dias, pelo Governo Petista de Fátima Bezerra, através do DER (RN). Faça o “L” que o PIOR VAI COMEÇAR.

Blog Robson Pires

Nota do Blog Guamaré em Dia: Oremos meus irmãos pela obra da RN 401 que a governador Fatima Bezerra tanto prometeu a população de Guamaré.