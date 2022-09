O povo mostra sua força numa grande carreata em apoio à reeleição do presidente Bolsonaro

Guamaré parou na noite desta sexta-feira (23) com a realização de uma grande carreata, organizada pelo o povo em apoio à reeleição da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. As fotos e os vídeos que circulam nas redes sociais não me deixa mentir.

Um movimento espontâneo organizado por Fabiano Sena e Levi Silva, e feito pelo o povo, sem patrocínio de combustível, sem ajuda de políticos ou empresários. A própria população fez festa para dizer SIM ao presidente.

A direita da cidade de Guamaré mostrou sua cara e sua força, e foram pra ruas com o desejo que o presidente Bolsonaro continue governando o Brasil com rumo e prumo.

Eram visíveis em cada olhar, em cada gesto, em cada manifestação, o desejo de continuar com o presidente. Muitas camisetas com a foto de Jair Bolsonaro, cartazes, adesivos que foram encomendados pelos próprios manifestantes.

O entusiasmo espontâneo contagiou a população na carreata do povo que saíram das suas casas e se multiplicavam no meio da multidão de gente. Eram carros, motos, bicicletas, manifestantes com sua bandeira, adereços, vestidos com as cores do Brasil.

O percurso foi lindo e organizado, sai da comunidade de Salina da Cruz até o centro da cidade, onde foi finalizado cantando o Hino Nacional. Brasil a cima de tudo, Deus acima de todos!

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: