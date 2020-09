“O povo quer Hélio de novo”, disse Da Silva ao Blogueiro

Conversei durante horas na manhã desta segunda-feira (07), com um homem sereno, simples e do povo.

Seu Da Silva Vaqueiro, é forte candidato a compor a chapa de vice-prefeito com Hélio Willamy no MDB nas eleições deste ano em Guamaré.

Sem avisar da minha visita surpresa, ele me recebeu em sua casa de braços abertos e com um sorriso largo do tamanho do seu coração.

Assim, ele faz com todos que o visitam, ou passa pela estrada de terra ao lado da sua fazenda, onde mora com sua família.

Ouvi e fui ouvido por um homem de bem, de história e de muitos amigos conquistados ao longo dos anos.

Queridíssimo na comunidade de Baixa do Meio, onde tem muitos serviços prestados.

Em meio a um cafezinho e outro, propus fazer uma pergunta sobre a candidatura de Hélio Willamy antes de me despedir, e ele respondeu na bucha, na lata, e sem arrodeio.

“O povo quer Hélio de novo… Um homem preparado, sábio, destemido, com foco e direção, um prefeito aprovado pela maioria da população”. Disse Seu Da Silva.

