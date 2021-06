O prefeito Eudes Miranda não me deu o peixe… Ensinou-me a pescar! Disse George

Já dizia Anne Isabella “Se deres um peixe a um homem faminto, vais alimentá-lo por um dia. Se o ensinares a pescar, vais alimentá-lo por toda vida”.

George Flávio Bezerra de Souza, mas conhecido por Bob Marley, é mais um cidadão que reside e mora em Guamaré, que teve da prefeitura na gestão do prefeito Eudes Miranda, uma oportunidade de emprego.

Confesso que me emocionei como cidadão e imprensa local ao vê-lo na manhã de hoje (21), trabalhando como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), na Secretaria Municipal de obras e serviços urbanos. Visivelmente eu vi um novo homem, dedicado ao trabalho e feliz.

“Eudes não me deu o peixe, me ensinou a pescar, ele me deu forças para eu recomeçar, me dando uma oportunidade de emprego, pois era tudo que eu precisava. Hoje estou empregado cheio de esperança de dias de melhores, graças a meu bom Deus e ao Galego que me olhou com os olhos do coração, e um gestor que me tratou como gente”. Disse George.