“O que diabos Felinto entende de segurança pública meu povo?”. Disse Vereador Sub Carlos

Em uma publicação em sua rede social, o vereador Luiz Calos, mas conhecido por Sub Carlos, criticou a falta de ações na pasta da secretaria de segurança e defesa patrimonial do município. Segundo ele, o secretário de segurança nomeado pelo o prefeito não é idôneo para realizar, resolver ou apreciar algo.

O vereador ainda externa seu descontentamento sobre os representantes da câmara (pares), que só visam à desordem e desorganização para ganhar votos em cima disto. “Estes vereadores que entregam chaves de veículos locados aparecem nas fotos tão nem ai nem para a Guarda Municipal, nem para a segurança dos munícipes”.

“São uns demagogos irresponsáveis, cadê os blogs que não apresentam estas informações, com exceção de “Fernando A Verdade” os demais são omissos, mas quero ver quando for com eles e/ou seus familiares”.

“O prefeito nomeou para coordená-la a Secretaria Municipal de Segurança Pública, um almofadinho e o Sr. Felinto, o que diabos Felinto entende de segurança pública meu povo?”. Comentou.

Nota do Blog

Não quero aqui defender o atual secretário João Batista, mas ele assumiu a secretaria sem formar sua equipe técnica. Deve tá pagando um preço alto até hoje por falta de uma equipe a altura, e um adjunto que o ajude a levar o andor de uma das secretarias mais importantes do município, além dele não ter ao seu lado um comandante da Guarda Municipal que seja exemplo para a tropa.

Oremos!!!

