O que Gustavo falou baixinho para Diego de Lisete que assustou o vereador Carlos?

A foto não me deixa mentir…

As lentes do blog além de capturar uma boa imagem, capta também um bom áudio devido à boa qualidade do equipamento, usado nas sessões da câmara de Guamaré.

Na resenha desta primeira terça-feira de outubro, conseguimos captar o que o vereador e pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade Gustavo Santiago (SD), falou baixinho ao vereador-presidente da câmara, vereador Diego de Lisete.

Vamos aos detalhes da sessão que não passaram desapercebidos…

Estamos numa campanha eleitoral suplementar silenciosa, marcada para o próximo dia 7 de novembro, onde cada pequena ação dos políticos da cidade conta muito na tabuada de somar, dividir, multiplicar ou diminuir.

Detalhe – I

Observe que o vereador da oposição e candidato a prefeito de Guamaré, Gustavo Santiago (SD), chega perto do presidente, vereador Diego de Lisete e fala algo que chama a sua atenção ao ponto dele expressar um sentimento.

Detalhe – II

Observe na reação do olhar do vereador Carlos Câmara (MDB), braço direito do governo na câmara. Carlos se assusta com o que ouviu de Gustavo falando a Diego.

Detalhe – III

Observe que Gustavo segurou firme no braço de Diego de Lisete, por 11 segundos marcados pelo vídeo da sessão.

Dou um doce de coco com cobertura de chocolate para quem descobrir o que o homem que tem cicatrizes de guerra falou ao neto de seu Vivi.

Se Carlos se assustou ao ouvir imagine você leitor se ouvisse.

Precisava estar vivo pra ser testemunha!