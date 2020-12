O que se espera dos novos vereadores para nova legislatura em Guamaré?

Com o fim das eleições municipais 2020, teremos uma nova configuração da Câmara Municipal de Guamaré a partir do ano que vem.

Com 06 caras novas na Câmara, teremos uma renovação de 60% para o mandato 2021/2024.

Mas…

O que se espera da nova legislatura é que os vereadores precisam ser atuantes na sua função de fiscalização do Poder Executivo.

Agindo de forma isenta para que a vontade da população, da qual é representante, seja concretizada pelo gestor do executivo e, também, para garantir que o dinheiro público seja bem utilizado.

Faz-se necessário que os vereadores eleitos estejam comprometidos com as ferramentas de transparência que sejam sempre ampliadas para que, além de manter todas as informações que já são expostas, possam acrescentar aquelas que ainda não estão ao dispor da população.

Em dezembro, os parlamentares eleitos serão diplomados, quando receberão uma certificação da justiça eleitoral de que estão aptos a tomarem posse no dia 1º de janeiro de 2021.

Logo, espera-se de cada vereador o exercício da função fiscalizadora do cumprimento das leis elaboradas pela Casa Legislativa municipal, especialmente as que forem propostas pelo próprio vereador.

Espera-se, portanto, que os vereadores no desempenho de suas funções institucionais, não se dediquem ao assistencialismo ou ao uso da influência do mandato para obtenção de vantagens pessoais de qualquer natureza, para quem quer que seja.

Logo, espera-se que, para o desempenho adequado e efetivo das funções da Câmara Legislativa Municipal, os vereadores detenham em seu corpo de assessores, pessoas tecnicamente qualificadas para apoiá-los no decorrer de seus mandatos.

Com a finalidade de que as funções de elaboração das leis e a fiscalização do executivo pela Câmara Municipal de Guamaré, sejam exercidas de forma adequada e efetiva, refletindo positivamente no dia a dia da população.

Aos novos representantes do povo, nas pessoas de: Eudes Miranda, Diego Miranda, Gustavo Santiago, Eliane Guedes, Tiago de Berg, Daniel do Sub, Carlos Câmara, Edinor Albuquerque, Leandro Felix, Dedezinho, e Manú do Nascimento, desejamos que o poder legislativo a partir de 2021, seja forte e independente, para que a população tenha orgulho de terem dado nas urnas o voto de esperança e confiança para fazer de Guamaré uma cidade melhor para todos.

