O Sapato Branco do vereador Edinor Albuquerque é um sinal de paz?

Figura ilustre no cenário político de Guamaré, pela sua habilidade, sempre atento, quando o assunto é política, o vereador e líder do governo na Câmara Municipal, Edinor Albuquerque (MDB), foi uma atração à parte, ontem, na solenidade de inauguração do Centro de Convivência para a Pessoa Idosa.

O galego dos olhos azuis conseguir roubar a cena novamente, e desta vez por sua elegância. Seus sapatos brancos me fizeram recordar do apresentador Jacinto Figueira Júnior.

A abertura do programa focalizava os passos de um par de sapatos brancos, em um ambiente noturno, esfumaçado. O fundo musical aumentava a dramaticidade do quadro.

Uma mera coincidência com o cenário nebuloso da política local, quando se aproxima de decisões políticas. Edinor não é daqueles políticos de causar tensão, medo, incertezas, mas de conciliação, em prol do grupo político que faz parte.

O vereador tem defendido o governo com unhas e dentes, no debate com a oposição nas sessões ordinárias do legislativo, como nunca vi antes.

É um aliado e tanto, para quem lhe coloca na linha de frente.

