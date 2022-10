O senador do povo estará com o presidente do povo hoje em Guamaré

O presidente da câmara e do povo, vereador Eudes Miranda, juntamente com vereadores e lideranças politicas do município, estará recebendo hoje (26), o Senador Eleito pela vontade do povo Rogério Marinho em Guamaré.

“Convido aos nossos amigos patriotas para juntos irmos prestigiar o momento com o nosso senador eleito Rogerio Marinho. Contamos com a presença de todos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos” Disse Eudes Miranda.

Programação:

Local: Pousada Ebenezer

Data: 26 de Outubro

Hora: 14h