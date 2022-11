O silêncio de um leão é mais aterrorizante do que o deboche das hienas

Quem é leão, não se mistura com hienas, mas poucos conseguem alcançar e interpretar essa rica reflexão do mundo selvagem.

A vida na selva á exemplo, às vezes é retratado como a vida de um homem público, quando este deveria nunca confundir quem está a sua volta, com aqueles que realmente estão ao seu lado.

As hienas que vivem rodeando no cenário politico em busca de uma oportunidade, ou mesmo a fraqueza de uma presa… Poucos sabem na cidade do ouro negro quem de fato é leão ou hiena, em breve eu te conto aqui neste espaço.

O que podemos afirmar é que a maioria da população que decide qualquer parada, não sabe de fato os objetivos dos seus opositores, mesmo sabendo e conhecendo a cara e o crachá de cada um.

Não sabem de suas intenções e articulações nos bastidores, o que já disseram no passado, e o que pretendem fazer no presente pra se promover no futuro. Há testemunha no mundo dos vivos que conseguem relembrar e refrescar a memória.

As hienas da vida pública são aquelas pessoas que abusam da ignorância e desinformação na procura de um motivo para justificar suas atitudes hediondas, aqueles que abusam do discurso retórico, e chegam até ao imaginável para se dar bem em cima de outros, por causa do poder nas mãos.

São aqueles que têm feito ao longo de sua vida publica “intermináveis tempestades em copos d’água, ou copos nenhuns”, tomando como base uma bagatela qualquer, que alguma hiena tenha feito ou dito.

Há alguns que são mestres em fazer estardalhaço pelas costas, aproveitando “o poder que tem”, para que se tome uma dimensão que ele mesmo não comporta na hora da verdade e da decisão, e como é uma característica da hiena, é fugir com o rugido do leão ou talvez tentar enfrentá-lo mesmo sabendo da sua força.

Como foram sabias as palavras de Valdir Venturi, ao dizer: “O Leão jamais anda com Hienas, porque ele sabe que quem muito ri, vive em festa e anda em bando, só quer sua carne”.

Nota do Blog: Oremos meus irmãos!